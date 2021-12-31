Эксперт: разговор Путина и Байдена повысил шансы на продуктивность переговоров 10 января

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена повысил шансы на продуктивность российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, которые пройдут 10 января в Женеве. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с ТАСС глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Мне кажется, что сейчас гарантии такого успеха [переговоров 10 января], наверное, дать никто не может. Но я бы сказал так, что после этого разговора шансы на то, что 10 января диалог будет более продуктивным, повысились. Разговор, конечно, идет в плюс диалогу", - ответил Кортунов на соответствующий вопрос.

По его мнению, уже можно сказать, что сложилась определенная традиция общения президентов двух стран, которое носит "достаточно прямой и откровенный характер". "Стороны [в телефонном разговоре] уточнили свои позиции, прочертили "красные линии". Конечно, было бы трудно ожидать от такого разговора какого-то прорыва, но тем не менее позиции обозначены. Сейчас, наверное, и в Вашингтоне, и в Москве будет идти работа соответствующих государственных структур, чиновников, будут предприниматься попытки как-то совместить позиции двух сторон", - добавил он.

Кортунов считает, что это неплохой задел для дальнейшего движения. "Он не гарантирует успеха последующих встреч двусторонних или многосторонних, но тем не менее сам факт такого откровенного обсуждения расходящихся позиций очень важен в попытках достичь последующего сближения этих позиций", - отметил эксперт.

В Новый год с ясным видением

Глава совета полагает, что разговор лидеров прошел именно теперь, чтобы предоставить обеим сторонам возможность, уже располагая обновленной и более детальной информацией о позициях друг друга, использовать предстоящие праздники для попыток формулирования каких-то предложений, уточняющих их изначальные позиции.

"Можно психологически тоже понять, что хотелось войти в Новый год уже с более ясной картиной того, чего можно, а чего нельзя достичь в двусторонних отношениях, в отношениях между Россией и Западом", - добавил он.

Кортунов считает, что, если бы стороны исходили из того, что позиции РФ и США расходятся кардинально, и было бы понимание, что вообще ничего сделать нельзя, то, вероятно, такой диалог прошел бы в другом формате и на другом уровне. "Если все-таки было принято решение общаться на высшем уровне, то это значит, что какие-то надежды есть", - добавил он.

Вместе с тем аналитик обратил внимание на то, что этот разговор создает политические риски для американской стороны, поскольку за Байденом очень внимательно наблюдают его оппоненты, которые "только и ждут повод", чтобы заявить, что президент США "не проявляет достаточной жесткости" в отношениях с РФ, не выполняет свои обещания.

"Для Байдена такой разговор - определенный фактор риска. Если американский президент на такой разговор пошел, это заставляет нас предположить, что какие-то результаты вполне возможны. Может быть снижение напряженности в центре Европе, взаимный мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, может быть, это вопрос создания некой буферной зоны между РФ и НАТО по линии соприкосновения", - считает аналитик.

По его мнению, лидеры, по всей видимости, обсуждали не только общие вопросы, но и конкретные меры по деэскалации нынешнего кризиса.

Поиски стабильности

Председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в беседе с ТАСС обратил внимание на то, что "Соединенные Штаты играют довольно большую роль в западном сообществе". Эксперт полагает, что разговор Путина и Байдена окажет существенное влияние на развитие предстоящих переговоров РФ и США в Женеве, России и НАТО в Брюсселе и в ОБСЕ в Вене.

"Переговоры непростые будут, потому что там очень сложно найти такой изящный выход, но его найти необходимо, все хотят стабильности, устойчивого развития, учитывая ситуацию в Западной Европе и Восточной Европе", - добавил он.

Председатель совета Фонда клуба "Валдай" предположил, что последний телефонный разговор лидеров двух стран был необходим, поскольку осталось мало времени перед переговорами в январе и ради того, чтобы исключить появление внезапных рисков. "Перед такими масштабными переговорами всегда возникают риски неожиданных каких-то вещей. Мне кажется, может быть, то, что осталось за кадром, - это некоторый меседж с просьбой всем сказать, что не надо предпринимать никаких шагов, которые могли бы ухудшить ситуацию", - пояснил он.

В ночь на пятницу состоялись телефонные переговоры Путина и Байдена. Они длились 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся телефонным контактом президентов РФ и США, в целом направленность разговора была конструктивной.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе и 13 января на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.