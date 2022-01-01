Глава Крыма считает невозможным цивилизованное развитие Украины без избавления от нацизма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Факельное шествие в Киеве в честь пособника фашистов Степана Бандеры демонстрирует всему миру существование нацизма на Украине. Цивилизованное развитие страны невозможно без ее денацификации, уверен глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее в субботу ТАСС сообщал, что представители националистических организаций в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры провели факельный марш по центральным улицам Киева, завершив его недалеко от здания офиса президента Украины Владимира Зеленского. В акции приняли участие около 1 тыс. человек.

"[Участники шествия] демонстрируют всему миру нацистскую сущность киевского режима. Бандеровщина - это идеологическая проказа, которая губит Украину. В ее основе лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими. По сути это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что эта идеология прослеживается в политике Киева, которая основана "на безумной русофобии, на недостижимых целях и хотелках вроде вступления в НАТО и "возвращения" Крыма". "Уверен, что первым после краха киевского режима шагом должна стать денацификация Украины. Без этого никакое цивилизованное развитие невозможно", - добавил Аксенов.