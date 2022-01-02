Володин призвал к введению санкций за поощрение националистов на Украине

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Митинг националистов в Киеве должен получить оценку в Европарламенте, в Парламентских ассамблеях Совета Европы и ОБСЕ, за прославление этой идеологии следует вводить санкции и спрашивать с украинского руководства. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе", - отметил спикер. При этом он считает правильным "призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее".

Володин констатировал, что "Украина все больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология", что подтвердил факт проведения митинга бандеровцев в украинской столице. "На Украине забывают, что националистическая идеология не может быть направлена против одних, но быть за других. Она направлена против всего человечества", - подчеркнул политик.

"Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США, и Англия", - продолжил Володин, назвав чудовищным факт поставок странами НАТО вооружений Киеву в данной ситуации.

"Со своей стороны планируем в ходе встреч с представителями парламентов европейских государств обсудить этот вопрос, предложив принять действенные меры в отношении стран, где процветает национализм", - резюмировал председатель Госдумы.

О маршах националистов

В субботу в Киеве, а также в ряде регионов Украины прошли факельные марши в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры. В Киеве участники акции устроили шествие от парка им. Т. Г. Шевченко по центральным улицам города, которое завершилось недалеко от офиса президента страны Владимира Зеленского.

Полиция Украины сообщила, что в целом в стране в мероприятиях по случаю чествования Бандеры приняли участие около 3,5 тыс. граждан, общественный порядок при это не нарушался.

Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. От их рук погибло около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.