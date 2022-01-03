Эксперт назвал разговор Байдена с Зеленским частью "большой игры" перед контактами с РФ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского является частью "большой игры" перед предстоящими переговорами с Россией по гарантиям безопасности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник выразил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден провел в воскресенье телефонный разговор с Зеленским. Стороны обсудили предстоящие контакты с Москвой по гарантиям безопасности.

"Если рассматривать разговор с Зеленским как элемент дипломатической активности в этой сфере, то, конечно, это просто часть большой игры, часть того, что происходит", - сказал Быстрицкий.

По его оценке, сам по себе разговор двух президентов не может реально отразиться на ходе предстоящих переговоров с Россией по гарантиям безопасности, потому что те подчиняются гораздо более сложным вещам. "Но то, что есть Украина, и то, что она является элементом в этих переговорах, это абсолютный факт. Потому что западные страны используют Украину как средство давления на Россию, а Россия как раз не хочет, чтобы она (Украина - прим. ТАСС) была средством давления на нее, и настаивает на гарантиях безопасности. И в этом смысле Украина - элемент этой истории", - указал Быстрицкий.

По словам аналитика, данный телефонный разговор является обычной дипломатической практикой и "ничего сенсационного в себе не содержит", так как обозначенные в нем позиции уже неоднократно озвучивались. "Но подтекст, конечно, существенный. Думаю, Байден хочет убедить Украину, что даже если будет достигнута договоренность с Россией, то какие-то дивиденды Украина тоже получит. Трудно сказать, какие именно, экономические или политические, но они наверняка будут", - добавил он.

В преддверии переговоров

Быстрицкий также отметил, что Вашингтон регулярно посылает определенные сигналы Москве, и этот разговор с Зеленским не является исключением. Он подчеркнул, что Украина, как и многие другие восточноевропейские страны, "с удовольствием используется американцами как инструмент воздействия на РФ, раздражения, создания ощущения угрозы". "В этом смысле разговор сам по себе ничего такого оригинально нового не содержит, но сигнал, если говорим о России, очень простой: "Мы, конечно, с вами хотим договориться, но имейте в виду - [договориться] так, чтобы совсем оставить себя без рычагов давления на Россию, не получится", - продолжил эксперт.

По словам Быстрицкого, разговор лидеров США и Украины состоялся в начале года, поскольку Байдену нужно было переговорить с Зеленским до начала переговоров с РФ по гарантиям безопасности. "И из вежливости, и из-за необходимости воздействовать на Украину. Подозреваю, что в этих разговорах есть еще один момент. Мы сейчас читаем сообщения о том, что вооруженные силы Украины размещают технику, ведут какую-то повышенную активность в районе ЛНР и ДНР. Мне кажется, одна из проблем в том, что у Украины есть соблазн использовать эту ситуацию для того, чтобы с помощью провокаций обострить положение", - считает аналитик.

Вв этом случае, отметил он, Украина "приобрела бы дополнительные очки и могла бы в некотором смысле очернить Россию перед началом существенных переговоров". "Такой соблазн, уверен, у ряда украинских политиков есть. Может быть, необходимость предостережения украинцев от опрометчивых шагов тоже является мотивом этого разговора", - резюмировал собеседник агентства.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Москва обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министерство иностранных дел РФ 17 декабря 2021 года опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря минувшего года.