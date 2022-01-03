Песков заявил, что даты саммита "пятерки" Совбеза ООН пока не определены

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Даты возможного саммита пяти государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, США, Китай и Франция) пока не определены. Об этом ТАСС заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дат пока нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, удалось ли наметить примерные сроки проведения такого саммита.

Инициативу проведения встречи лидеров "пятерки" СБ ООН, которые могли бы обсудить глобальные вопросы стабильности и безопасности, в январе 2020 года выдвинул президент РФ Владимир Путин. Идею поддержали все остальные постоянные члены Совбеза.