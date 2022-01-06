В ГД заявили, что миротворцы ОДКБ в Казахстане будут противостоять террористам

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Миротворцы ОДКБ в Казахстане не будут противостоять мирным протестующим, их задача - защита стратегических объектов республики от джихадистов с боевым опытом, это в том числе вопрос безопасности России. Такое мнение в четверг в беседе с ТАСС выразил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин (фракция "Единая Россия").

"Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан - шаг важный и своевременный. Бывшие республики Союза являются зоной жизненно важных интересов России. И зоной нашей ответственности как великой державы. Миротворцы ОДКБ, конечно, не будут противостоять мирным протестующим. Их требования должна услышать власть, это внутреннее дело Казахстана", - подчеркнул Саблин.

При этом, продолжил депутат, дестабилизация у российских границ "с подтвержденным участием джихадистов с боевым опытом Сирии и Ирака" - это вопрос собственной безопасности РФ. "Отрезанные головы силовиков из Казахстана ясно дают понять, от кого будут защищать стратегические объекты на территории бывшей союзной республики миротворцы ОДКБ. У нас с Казахстаном тысячи километров сухопутной границы. Эта террористическая зараза не должна прийти в наши города", - указал Саблин.

"Миротворцы ОДКБ будут находиться в Казахстане, пока их помощь будет нужна Казахстану. А всем нам нужно обратить особое внимание на ситуацию в странах СНГ, хорошо понимать происходящее там и иметь серьезные рычаги влияния, чтобы быть готовыми противостоять нашим геополитическим противникам, активно работающим у наших границ", - резюмировал парламентарий.