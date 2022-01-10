В Кремле указали на необходимость анализа текущих угроз с учетом событий в Казахстане

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россия считает необходимым проанализировать вместе с другими участниками Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) существующие вызовы и угрозы с учетом январских событий в Казахстане. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кремль считает солидарно с другими участниками организации (ОДКБ - прим. ТАСС), что нужно глубоко проанализировать существующие угрозы и вызовы с учетом событий, которые имели место в Казахстане", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в понедельник на онлайн-саммите ОДКБ "президенты дали четкую оценку существующих угроз, обратили внимание на необходимость глубокого анализа нынешних угроз, уровня активности и разработки в самых различных областях комплексов мер по противодействию". "Поэтому предстоит большая работа", - добавил он.

Песков заявил, что расследованием ситуации в Казахстане займутся казахстанские специалисты, Россия не будет вмешиваться.

"Если вы внимательно слушали выступление [на онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности] президента [Казахстана Касым-Жомарта] Токаева, он сказал, что следствие установит и даст возможность назвать эти силы (стоявшие за событиями в стране - прим. ТАСС). Это не дело России называть. Это внутреннее дело Казахстана, суверенной страны", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, может ли РФ назвать, какие конкретно силы стояли за произошедшим в республике.

Представитель Кремля подчеркнул, что "следствие, естественно, будет вести и ведет сам Казахстан, казахстанские специалисты".

Песков опроверг предположение, что Кремлю неизвестно, какие силы стали источником агрессии в Казахстане, на которую отреагировала ОДКБ. "Вы меня неправильно поняли. Я хотел объяснить, что это не наша прерогатива, не наше дело в данном случае квалифицировать точно те угрозы. Это внутреннее дело Казахстана, и сами казахстанцы должны квалифицировать эти угрозы и озвучить выводы на основе того следствия, которое ведется", - отметил представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в понедельник "о конкретных угрозах говорили и президенты, и премьер-министр Армении [Никол Пашинян]". "Они же говорили не об абстрактных вещах", - заметил представитель Кремля, подтвердив, что на саммите не озвучивалось, какие конкретные силы стоят за событиями в Казахстане.

Действия силовиков

Песков считает, что силовики Казахстана действовали эффективно в ходе беспорядков в стране и проявили героизм.

"Почему быстро удалось понизить градус напряженности и купировать эту основную опасность <…> просто полной потери контроля в нескольких крупнейших городах, в первую очередь в Алма-Ате? Это, конечно, эффективные действия казахстанских силовиков, героические действия", - сказал он.

Размещение в Казахстане миротворцев ОДКБ

Песков сообщил, что вопрос размещения в Казахстане миротворцев ОДКБ на постоянной основе не обсуждался.

"Нет", - ответил он на вопрос, обсуждалась ли возможность постоянной дислокации миротворцев в Казахстане, например в районе Байконура. "Об этом сейчас речи не идет", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что лидеры стран ОДКБ решили оказать помощь Казахстану после прямого обращения президента страны Касыма-Жомарта Токаева в связи с событиями в республике.

По словам Пескова, ситуация в Казахстане стала неожиданностью как для руководства республики, так и для России и стран ОДКБ, но состояние союзнических связей позволило отреагировать на этот вызов должным образом.

"Это стало неожиданностью для всех: если не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ, и для Российской Федерации. Это стало неожиданностью, но слаженность действий, уровень координации и состояние развитых союзнических отношений позволило, несмотря на это, все-таки должным образом отреагировать на эти вызовы", - отметил представитель Кремля.

Военное строительство сил ОДКБ

Песков убежден, что необходимо и дальше продолжать процесс общего военного строительства сил ОДКБ, доказавших свою эффективность при событиях в Казахстане.

"Мы видим, насколько полезными [они] были и насколько необходимо дальше продолжать процесс наладки координации в рамках ОДКБ по линии всех военных структур, [необходимо] продолжение процесса общего военного строительства, военных учений, маневров", - сказал представитель Кремля в общении с журналистами в понедельник.

"Все это в "час икс" показало свою востребованность, обоснованность и актуальность на фоне тех вызовов и угроз, с которыми приходится сталкиваться государствам-участникам", - заявил представитель Кремля.

Песков считает, что страны ОДКБ могут усовершенствовать систему мониторинга возникающих угроз после событий в Казахстане.

"Безусловно", - ответил представитель Кремля на вопрос, будут ли приниматься в ОДКБ меры по усовершенствованию системы мониторинга и реагирования на угрозы.

"Наивно полагать, что по истечении срока меньше, чем неделя после начала таких достаточно трагических событий [в Казахстане], может измениться реальность в реагировании, в анализе и так далее. Конечно, на это нужно время", - сказал Песков.