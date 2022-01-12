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ЦИК предложил избрать главу аппарата ОП Петербурга членом избиркома города

Ирина Артюхова получит право решающего голоса

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду предложил избрать руководителя аппарата Общественной палаты (ОП) Санкт-Петербурга Ирину Артюхову членом городской избирательной комиссии.

"Предложить Законодательному собранию Санкт-Петербурга назначить членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Артюхову Ирину Юрьевну", - говорится в постановлении.

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга в декабре одобрили отставку двух членов городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой, которая занимала должность зампредседателя избиркома. Оба члена комиссии подали заявления об уходе по собственному желанию.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее высказала мнение, что отставка Егоровой и Краснянского поможет "развитию и оздоровлению избирательной системы Санкт-Петербурга".

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