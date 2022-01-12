"Единая Россия" приостановила членство тамбовского врио замгубернатора на время следствия

ТАМБОВ, 12 января. /ТАСС/. Членство врио заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова в "Единой России" приостановлено из-за возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве. Такое решение было принято в среду на заседании местного политсовета партии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения единороссов.

"Сегодня на заседании местного политсовета Тамбовского городского отделения "Единой России" было принято решение о приостановлении членства в партии Владимира Николаевича Громова. Данное решение принято в соответствии с уставом партии в связи с возбуждением в отношении Громова уголовного дела", - сказали в пресс-службе.

В октябре 2021 года в кабинете Громова прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при поставке имущества в дошкольные учреждения Тамбовской области, а 11 января он был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Громов работает в органах исполнительной власти почти 20 лет, на должности вице-губернатора - с февраля 2020 года, координирует работу комитетов госзаказа и управления имуществом области.