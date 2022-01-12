Грушко: Россия озабочена стремлением НАТО понизить потолок применения ядерного оружия

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Россия серьезно озабочена стремлением стран НАТО понизить потолок применения ядерного оружия. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО (СРН).

"В своем военном строительстве США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех операционных средах: суша, воздушное и морское пространства. Теперь космос и киберпространство, на всех возможных театрах военных действий. Концептуально, оперативно и технически понижается потолок для применения ядерного оружия. Мы видим, что в сценарии различных учений вводится ядерный компонент, это тоже вызывает у нас самую серьезную озабоченность", - сказал Грушко.

Дипломат также указал на полную деградацию системы контроля над вооружениями. "Началось все с того, что США вышли из Договора по ПРО (Договор об ограничении систем противоракетной обороны - прим. ТАСС). Затем не разрешили странам НАТО ратифицировать соглашение по адаптации ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе - прим. ТАСС), которое было призвано стать краеугольным камнем европейской безопасности. Затем под ударами администрации США пал ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прим. ТАСС) и буквально в прошлом году был серьезно подорван режим Договора по открытому небу", - отметил замглавы МИД РФ.

Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры России и США - прошел в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января.