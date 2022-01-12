Грушко заявил, что систему контроля над вооружениями разрушили США

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Россия готова вести диалог с НАТО по вопросу размещения ударных вооружений, мяч на стороне альянса. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО (СРН).

"По вопросу ударных вооружений мы готовы к диалогу. Более того, одна из статей нашего соглашения с НАТО предполагает отказ от размещения соответствующих ударных систем в регионах, из которых можно достигать территории других государств - участников этого соглашения, - сказал он. - Мы еще раз подчеркнули, что мы готовы говорить не только об этих районах, но и необходимых мерах верификации, и тут скорее мяч на стороне НАТО. Мы давно это сформулировали и давно объявили готовность об этом говорить".

Говоря о разработке новых инструментов контроля над вооружениями, замминистра подчеркнул, что "система контроля над вооружениями, которая была материальной основой отношений Россия - НАТО, была разрушена ударами США по ней".

Предложение РФ о введении государствами Запада встречного моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе отвечает интересам всех стран региона, заявил Грушко. "Наша позиция была отражена в предложении президента Российской Федерации [Владимира Путина] после решения США выйти из ДРСМД о введении моратория на размещение ракет такого типа в Европе. Мы глубоко убеждены, что это в интересах всех стран, не только России, но и европейских государств", - отметил замминистра.

Он отметил, что Россия не хочет повторения событий 1979 года, когда стороны были на пороге серьезного ракетного конфликта в Европе. "Я думаю, что в этом вопросе Европа должна заявить о своей позиции и не позволить повториться подобному сценарию в текущей ситуации в сфере безопасности", - добавил Грушко.

Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры России и США - прошел в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января. Российскую делегацию в Брюсселе возглавили замглавы МИД РФ Александр Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвовали первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, генсек альянса Йенс Столтенберг, постпреды 30 государств альянса в Брюсселе.