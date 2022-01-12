Грушко считает, что НАТО пытается заставить РФ заниматься проблемами времен холодной войны

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс пытается заставить Россию заниматься проблемами времен холодной войны вместо того, чтобы объединить усилия для работы над новыми долгосрочными задачами. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

"То, что сегодня делает НАТО, - попытка принудить нас заниматься вопросами, которые мы, Российская Федерация, считаем принадлежащими к прошлому, которые хочется забыть, - отметил он. - Необходимо сделать все, чтобы исключить саму опасность попадания в эту ловушку схем холодной войны и все-таки найти пути для объединения наших усилий для решения других долгосрочных задач, которые будут способствовать мирному развитию, укреплению отношений, дружбы, добрососедства между всеми странами на евроатлантическом пространстве".

Грушко сообщил, что в ходе заседания Совета Россия - НАТО указал на то, что вовлечение стран постсоветского пространства в альянс создает риски. "Я сегодня еще раз напомнил о том, что мы много раз говорили, что бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски. И напомнил о последовательности событий в мае 2008 года, когда НАТО принимает решение, которое не могло быть принято по определению. Нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО, эта формулировка недопустима в отношении суверенных и независимых государств", - сказал он.

Вступление бывших советских прибалтийских республик в НАТО превратило мирный регион в арену военного соперничества, и от этого никто не выиграл, заявил Грушко. По его словам, до вступления стран Балтии в Североатлантический альянс "не было никаких угроз безопасности этим государствам". "Ситуация кардинально изменилась после их вступления в НАТО, в результате чего этот самый спокойный в военном отношении регион в Европе был превращен в арену военного соперничества, - отметил он. - От этого никто не выиграл. Мы твердо убеждены в том, что такая политика абсолютно контрпродуктивна, потому что создает риски безопасности и вынуждает нас реагировать с использованием всего арсенала имеющихся законных средств, но мы предпочли бы выстраивать безопасность на иных принципах - на принципах неделимости безопасности".