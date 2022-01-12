Захарова считает, что официальный Берлин публично объявил войну Telegram

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Заявления германских политиков из нового федерального правительства говорят о том, что официальный Берлин "объявил войну" мессенджеру Telegram, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на интервью главы МВД ФРГ Нэнси Фезер газете Die Zeit, в которой та допустила блокировку мессенджера в Германии, если на Telegram не подействуют никакие другие меры правового воздействия. Также Захарова указала, что министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью газете Bild am Sonntag "усилил высказанную угрозу" и пригрозил мессенджеру многомиллионными штрафами. "Да, официальный Берлин публично объявил войну "Телеге". Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно", - написала Захарова в среду в своем Telegram-канале.

"Пора вводить хэштег, символизирующий откат Германии от демократических ценностей: #Примеркельтакогоненыло", - добавила она.

С точки зрения Берлина, проблема вокруг Telegram заключается в том, что у мессенджера нет представительства или официального контактного лица на территории Германии. Это осложняет борьбу с противоправным контентом - власти шлют запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, где расположена штаб-квартира компании, что крайне затягивает процесс. Конкретно германские власти обеспокоены тем, что через мессенджеры координируют свои действия противники коронавирусных ограничений. Эксперты полагают, что коронаскептики становятся все более радикальными, были даже сообщения о публичных угрозах политикам. В связи с этим наблюдатели считают нужным оперативное удаление такого контента, в том числе с каналов Telegram.