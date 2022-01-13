Путин обсудил с Токаевым вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым начало согласованного вывода контингентов стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из республики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

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"Президент Казахстана информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий коллективных миротворческих сил ОДКБ. Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации - стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ", - говорится в сообщении.

"Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран - членов ОДКБ с территории Республики Казахстан", - добавили в Кремле.

В нескольких городах Казахстана 2 января прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно.