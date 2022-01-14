Володин: конгрессу США следует обсуждать договоренности Путина и Байдена, а не санкции

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу предложил членам Конгресса США обсуждать и реализовывать договоренности президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, а не угрожать введением очередных санкций против РФ.

"Две недели назад состоялся разговор Владимира Путина и Джо Байдена", - напомнил Володин в своем Telegram-канале, добавив, что "главы государств России и США договорились вести серьезный и содержательный диалог по обозначенным вопросам с целью достижения реальных результатов".

"Все мы считали, что здравый смысл восторжествует и Вашингтон примет разумное решение. Но вместо этого в парламенте США звучат истеричные заявления о санкциях против нашей страны", - продолжил спикер. "Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности. В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать", - обратился Володин к конгрессменам.

Политик предложил подумать о последствиях. "Ни к чему хорошему ваша истерия не приведет. В первую очередь для США", - убежден он. По его словам, санкции "никого не пугают, только разрушают отношения". "Дальше - пропасть. Лучше остановиться, пока не поздно. Не придумывайте сами себе проблемы", - добавил он.

Володин также подчеркнул, что хотя у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, это преимущество не используется в диалоге с НАТО. "Нападки на президента Владимира Путина граждане России воспринимают как оскорбление нашей страны", - указал он, призвав американских парламентариев использовать возможность для переговоров.

О санкциях

12 января группа демократов во главе с Робертом Менендесом внесла в Сенат Конгресса США законопроект о санкциях в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. В частности, он предполагает введение санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2".

В дальнейшем документ предстоит рассмотреть членам сенатского комитета по иностранным делам, председателем которого является Менендес. Для принятия законопроекта его должны будут утвердить обе палаты Конгресса, только после этого он поступит на подпись главе государства. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн ранее сообщила о том, что администрация США поддерживает инициативу сенаторов.