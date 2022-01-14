Лавров: Россия не даст Западу спустить переговоры по безопасности в абстрактные дискуссии

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Москва видит замыслы Запада спустить переговоры по гарантиям безопасности в некие абстрактные дискуссии, ждет взрослой реакции со стороны США. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Поэтому мы эти замыслы видим: все это спустить в некие абстрактные дискуссии. И, конечно, мы будем ожидать - и твердо сказали об этом американцам - именно от них реакции, которая должна быть реакцией по-взрослому", - подчеркнул министр.

"Мы знаем, что Запад рассчитывает на сценарий, который позволит американцам сбросить с себя главную ответственность за решение этих вопросов на переговорах с нами. И сначала в Совете Россия - НАТО попытаться все это растворить, привлекая своих соратников, а в ОБСЕ в принципе невозможно вести какие-либо переговоры", - сказал он.

Лавров пояснил, что у ОБСЕ даже нет устава, чтобы быть организацией. "Чтобы ОБСЕ обрела юридическую субъектность международно-правовую, мы уже 15 лет предлагаем начать переговоры над таким уставом. Нам отвечают, прежде всего, американцы: "Нет, как раз прелесть ОБСЕ в этой гибкости". В гибкости вопросы жесткой безопасности никогда не решались и не будут решаться", - указал он.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.