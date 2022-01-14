Лавров напомнил США и НАТО об обязательствах в рамках ОБСЕ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание США и стран НАТО на их обязательства в рамках ОБСЕ. По словам главы внешнеполитического ведомства, в случае продолжения переговоров по гарантиям безопасности Москва будет настаивать на полном выполнении всеми сторонами Хартии европейской безопасности.

"Мы не связаны какими-либо договоренностями внутри НАТО, но мы - и американцы, и европейцы, все, натовцы, нейтралы - связаны очень прочно договоренностями и политическими обязательствами в рамках ОБСЕ", - констатировал Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году. Он обратил внимание на то, что "ОБСЕ в этом контексте предоставляет нормативную основу". "Исключительно потому, что в 1990-е годы достигались договоренности о недопустимости укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран", - напомнил глава МИД РФ. Он указал, что "в тех же документах, в частности в Хартии европейской безопасности 1999 года, которая была подписана на высшем уровне в Стамбуле, зафиксированы три компонента, которые все разделили и под ними подписались".

Лавров напомнил, что первая часть договоренностей касается "права свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры". "Там же, кстати, сказано, что каждое государство имеет право на нейтралитет, это тоже не надо забывать", - призвал российский министр. "Затем уже идет блок, который является неотъемлемой частью компромисса о том, что каждое государство будет уважать права других государств и не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - подчеркнул министр. Он добавил, что в документе содержится тезис о том, что "ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в Евроатлантическом регионе и не могут рассматривать какую-либо часть этого региона в качестве сферы своего влияния".

"Наши коллеги из Соединенных Штатов и НАТО, прикарманивая первую часть этого пакета, а он неразрывен, просто пытаются перечеркнуть все остальное, а без всего остального первая часть не работает, и мы не связаны этой нормой об уважении права выбирать союзы, если она будет применяться или будут пытаться ее применить, грубейше нарушая остальные части этого неразрывного пакета", - заявил Лавров.

"Мы это достаточно подробно объяснили [партнерам по переговорам по гарантиям безопасности], ждем письменных ответов, после чего, если будет ясно, что имеет смысл возобновить переговоры, то этот вопрос будет главным. Мы будем настаивать на объяснении, как наши партнеры относятся к своим обязательствам, тем более обязательствам, принятым на высшем уровне", - сообщил глава МИД РФ.