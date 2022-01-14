Лавров заявил, что слова об "импотенции" Евросоюза характеризуют его недоговороспособность

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что его высказывание об "импотенции" ЕС относится к его недоговороспособности.

"Насчет импотенции - я говорил о Европейском союзе, мы начинали с Европейского союза, и по завершении о нем тоже идет речь. Я говорил о том, насколько Евросоюз способен быть договороспособным, насколько он способен выполнять то, о чем с ним договаривались", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, отвечая на вопрос о своем использовании в отношении ЕС таких оборотов, как "импотенция" и "политическая камасутра".

По его словам, в подходах ЕС "ничего не изменилось".

В четверг Лавров заявил, что неспособность реализовать при посредничестве ЕС договоренность между Белградом и Приштиной о создании Сообщества сербских муниципалитетов в Косове в 2013 году демонстрирует "импотенцию" Евросоюза. В конце 2021 года глава МИД РФ отметил, что "хореография" объявленных ЕС в отношении России политических принципов, которые до сих пор базируются на пяти пунктах из программы бывшей главы европейской дипломатии Федерики Могерини, напоминает "политическую камасутру".