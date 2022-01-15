В ГД считают, что США следует разработать хоть один сценарий улучшения отношений с РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Власти США тратят деньги налогоплательщиков на фантазии о своих фобиях вместо разработки плана по нормализации отношений с Россией. Так в субботу в своем Telegram-канале первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о 18 сценариях на случай предполагаемого на Западе "российского вторжения" на Украину.

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"Вот, оказывается, на что Вашингтон тратит деньги налогоплательщиков. На фантазии о собственных маниакальных фобиях. Нет чтобы подумать хоть об одном сценарии налаживания отношений с Москвой", - написал Никонов.

Нуланд в опубликованном в субботу интервью в британской газете Financial Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 сценариев действий на случай предполагаемого на Западе "российского вторжения" на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.