Посол РФ в США: продвижение НАТО является одной из главных угроз нацбезопасности России

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Продвижение НАТО на восток представляет собой одну из главных угроз национальной безопасности России, так как сокращается подлетное время к городам европейской части страны. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов журналу Newsweek . Текст размещен в субботу на странице российского диппредставительства в Facebook .

"Продолжающееся продвижение Североатлантического блока на восток - одна из главных угроз нацбезопасности России, - подчеркнул Антонов. - По мере приближения блока к нашим границам сокращается подлетное время натовских авиационных и ракетных вооружений к Москве, Санкт-Петербургу и другим крупным городам в европейской части страны". "Как бы реагировало руководство США, если бы "под прицелом" оказались Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес?" - обратил внимание он.

По словам дипломата, главной темой состоявшихся переговоров с США и НАТО было то, как сохранить мир и стабильность в Европе путем выработки гарантий безопасности на основе проектов соглашений, предложенных Москвой. "После развала СССР ситуация с безопасностью в Европе резко ухудшилась, - констатировал он. - Пять волн расширения НАТО привели к тому, что подразделения альянса сегодня подошли вплотную к нашим рубежам".

"НАТО непрерывно наращивает наступательный потенциал, демонстрирует военную силу по периметру российской территории, - заявил глава диппредставительства. - Каждый год в непосредственной близости от границ России проводится около 40 крупных учений, включая отработку запуска крылатых ракет стратегической авиацией и маневры ВМС в Черном и Балтийском морях".

Целесообразность работы с США и НАТО

Россия будет принимать решение о целесообразности дальнейшей работы с США и НАТО после получения письменных ответов на проекты соглашений в сфере безопасности, заявил Антонов.

"Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, - сказал посол. - Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы".

Обсуждения ситуации на Украине

Ситуация на Украине не входила в повестку российско-американских переговоров в Женеве 10 января, она упоминалась в качестве второстепенной темы на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе 12 января, заявил посол.

"Что касается ситуации на Украине, данный вопрос не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе", - сказал российский дипломат.

Освоение бывших советских республик

Усилия НАТО, направленные на военное освоение бывших советских республик, для Москвы неприемлемы, заявил Антонов.

"Усилия НАТО, направленные на военное освоение бывших советских республик, для нас неприемлемы. Это чревато размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения, непосредственно угрожающих нашей стране. В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти", - сказал российский дипломат.

Антонов при этом подчеркнул, что "для предотвращения такого развития ситуации" Россия подготовила проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. "Именно эти документы обсуждались на российско-американских переговорах, а также на площадках Совета Россия - НАТО и ОБСЕ. Их цель - закрепить на бумаге юридически обязывающие гарантии того, что альянс воздержится от любого дальнейшего расширения на восток, а также развертывания ударных вооружений в непосредственной близости от наших границ", - пояснил российский посол.

Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли в понедельник в Женеве. В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.