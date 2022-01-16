Песков заявил, что Россия и Запад находятся на совершенно разных треках

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Россия с одной стороны и США и НАТО с другой стороны находятся на совершенно разных треках, и это вызывает обеспокоенность. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Выдержки из интервью приводит в субботу агентство Bloomberg .

"Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство", - приводит агентство его слова об итогах переговоров на этой неделе.

Песков, согласно агентству Bloomberg, также вновь указал на необходимость получения Россией юридически обязывающих гарантий невступления Украины в НАТО, потому что в ином случае законная возможность присоединиться к альянсу у Киева будет оставаться.

Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли в понедельник в Женеве. В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министерство иностранных дел России 17 декабря 2021 года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.