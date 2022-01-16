Володин призвал США задаться вопросом, почему другие страны не обращаются к ним за помощью

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. США и западные государства на примере ситуации в Казахстане должны задаться вопросом, почему власти других стран не просят помощи у них. Об этом в воскресенье заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-1" в передаче " Москва. Кремль. Путин ", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Что же касается заявлений Соединенных Штатов Америки и других стран - они должны себя спросить: почему к ним не обращаются. И вообще, пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей", - заявил Володин, комментируя миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

Так, предполагает Володин, "до сегодняшнего дня жалеют многие, кто себя связал с Соединенными Штатами Америки". "В результате потерял и страну, экономику, и одни проблемы пришли. Насколько процветающей была Ливия, не было никаких внутренних проблем в Ираке", - отметил Володин. Кроме того, по его словам, показательна и ситуация на Украине. "То, что происходит на Украине, - вот вам, пожалуйста, обращение. Там сегодня и советники, там сегодня находятся представители НАТО. И все это к добру не приведет", - уверен Володин.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

13 января началось постепенное возвращение миротворческого контингента с территории Казахстана, которое продлится нескольких дней. 14 января, выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись на родину. Подразделение миротворцев Республики Киргизия вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом. Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.