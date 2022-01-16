Зампостпреда РФ при ООН назвал позорным решение Австралии по Джоковичу

"Какое позорное решение - запретить Новаку Джоковичу участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису! Политика не должна вторгаться в спорт. Я желаю Новаку новых побед, а австралийская публика очевидно проиграла в этом споре, которые затмил сами соревнования", - отметил Полянский в Twitter.

Джокович, прилетевший в Австралию для участия в первом в сезоне турнире Большого шлема, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в Федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело, однако австралийские власти 14 января повторно аннулировали визу теннисиста. Юристы, представляющие спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и вновь попытались отменить решение об аннулировании визы, но проиграли дело.