Постпредство РФ обратило внимание ОБСЕ на блокировку Facebook страницы делегации РФ в Вене

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Блокировка социальной сетью Facebook страницы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями стала примером нелегитимной цензуры информационного пространства. Об этом заявило в воскресенье постоянное представительство РФ при ОБСЕ.

Согласно заявлению постпредства в Twitter, "налицо очередной пример нелегитимной цензуры информпространства". В этой связи российская миссия указала представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру, что "не замечать политически мотивированную рестриктивную деятельность IT-компаний весьма опасно".

В воскресенье руководитель российской делегации на переговорых в Вене Константин Гаврилов сообщил ТАСС, что Facebook в пятницу заблокировал страницу делегации, сославшись на запрещенный контент. По его словам, представители делегации репостили на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства России и МИД РФ.

В феврале 2021 года аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене уже блокировал Twitter.