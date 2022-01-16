Глава делегации РФ обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки аккаунта миссии в Facebook

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился в воскресенье к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид за поддержкой из-за блокировки социальной сетью Facebook страницы российской делегации.

"Просим генерального секретаря ОБСЕ госпожу Хельгу Шмид поддержать своим авторитетом нашу законную просьбу (восстановить аккаунт - прим. ТАСС). Это вопиющий акт цензуры в информпространстве. Заранее признательны за поддержку", - говорится в заявлении Гаврилова, которое распространила в Twitter российская делегация.

В воскресенье руководитель российской делегации на переговорых в Вене Константин Гаврилов сообщил корреспонденту ТАСС, что Facebook в пятницу заблокировал страницу делегации, сославшись на запрещенный контент. По словам дипломата, представители делегации репостили на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства России и МИД РФ. Постпредство РФ при ОБСЕ обратило внимание представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на эту нелегитимную цензуру информпространства.

В феврале 2021 года аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене уже блокировала сеть микроблогов Twitter.