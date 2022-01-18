МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с вернувшимися из Казахстана российскими миротворцами, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О чем говорил Токаев в парламенте

Миссия ОДКБ завершилась, Казахстан ждут реформы. О чем говорил Токаев в парламенте

"Пока каких-то встреч у президента в графике не значится, да и многие [миротворцы] вернулись и сейчас отдыхают, или кто-то вернулся и приступил к дальнейшим маневрам и так далее. Каких-то специальных мероприятий сейчас не запланировано", - сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле рассмотрят предложения о награждении миротворцев РФ, работавших в Казахстане, если таковые поступят от Минобороны РФ и Генштаба. "Если руководство министерства обороны и Генерального штаба представит [миротворцев к наградам], они будут рассмотрены, эти представления", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля при этом не согласился с комментарием журналиста, который привел мнение некоторых аналитиков о том, что проблемы в Казахстане якобы "не заканчиваются". "Мы с этим не согласны", - сказал Песков.

Комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что детали миротворческой операции ОДКБ в Казахстане разработали он и его российский коллега "в течение одного часа", Песков напомнил, что "в первые дни января Путин провел целый ряд длительных, подробных телефонных разговоров со своими коллегами по ОДКБ, включая Александра Лукашенко".

"С ним тоже были весьма и весьма продолжительные обсуждения по событиям в Казахстане", - добавил представитель Кремля.

Беспорядки в Казахстане

В ряде городов Казахстана 2 января прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно.

После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту стратегических объектов в районе Алма-Аты. 13 января начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана.