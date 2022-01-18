Чижов: визит Моры в Россию подтверждает заинтересованность РФ и ЕС в политдиалоге

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Визит в Москву политдиректора внешнеполитической службы Евросоюза, заместителя ее генерального секретаря Энрике Моры носит плановый характер и подтверждает заинтересованность России и ЕС в сохранении политического диалога. Об этом заявил во вторник ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов, отвечая на вопрос о связи визита Моры в Москву с консультациями РФ и стран Запада по безопасности.

"Визит Энрике Моры в Москву намечен давно. Речь идет об очередном раунде консультаций политдиректоров МИД России и Европейского союза, - заявил он. - Таким образом, это событие является подтверждением того, что Россия и Евросоюз сохраняют взаимную, вполне обоснованную и оправданную заинтересованность в поддержании политического диалога - на данный момент не более, но и не менее того".