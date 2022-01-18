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Замглавы МИД РФ Руденко обсудил с дипломатом ЕС миссию ОДКБ в Казахстане

Также стороны обсудили ситуации на Украине и Южном Кавказе

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко обсудил на встрече с заместителем генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Морой миссию ОДКБ в Казахстане, а также ситуации на Украине и Южном Кавказе. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

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"Особое внимание уделено ситуации в Казахстане, включая роль миротворческих сил ОДКБ в восстановлении стабильности в республике", - отметили в дипведомстве.

Замглавы МИД РФ также подчеркнул необходимость использования Евросоюзом имеющихся у него рычагов влияния, чтобы добиться от Киева "безоговорочного выполнения минского "Комплекса мер" по урегулированию внутриукраинского конфликта, а также неукоснительного соблюдения международных правочеловеческих обязательств".

Кроме того, Руденко проинформировала европейского дипломата об усилиях России по стабилизации ситуации на Южном Кавказе на основе трехсторонних договоренностей с Азербайджаном и Арменией от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также о процессах укрепления Союзного государства РФ и Белоруссии.

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КазахстанРоссияКризис на УкраинеРуденко, Андрей ЮрьевичПротесты в Казахстане
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