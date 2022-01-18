Слуцкий назвал беспочвенными обвинения в адрес РФ в манипулировании газовым рынком

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал западных официальных лиц не манипулировать темой энергетического кризиса, "переваливая с больной головы на здоровую", то есть обвиняя Россию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Германию заявил, что в НАТО нет единства по "Северному потоку - 2", и тут же привел слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что "Газпром" якобы занимается манипулированием ценами на газ в ЕС.

"На самом деле именно господину Столтенбергу и ряду еврочиновников, которые пытаются "переваливать с больной головы на здоровую", пора прекратить заниматься манипуляциями", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что "любые обвинения в манипулировании газовым рынком в адрес России - что тогда, что сейчас - абсолютно беспочвенны". По его словам, "представители "Газпрома" ранее прямо заявляли о готовности поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов". "В целом Россия всегда выполняет свои обязательства, тогда как в Европе постоянно пытаются политизировать "Северный поток - 2", - констатировал Слуцкий.

Парламентарий заметил, что к энергетическому кризису в Европе привела совокупность факторов, среди которых - "рост спроса на газ в Азии и снижение доли ветряной генерации".

"Господину Столтенбергу скорее стоит поинтересоваться у своих коллег, почему европейские газохранилища оказались практически пустыми. Наверное, в Европу под конец года неожиданно пришла зима и в этом тоже виновата Россия", - резюмировал Слуцкий.