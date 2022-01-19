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Посольство РФ в Оттаве раскритиковало заявление главы МИД Канады о войне Украины с Россией

Подобные формулировки, высказанные от имени члена канадского кабинета, искажают действительность, отметили в дипмиссии

ОТТАВА, 19 января. /ТАСС/. Посольство России в Оттаве выразило недоумение в связи с заявлением главы МИД Канады Мелани Жоли о якобы имевшей место войне между Украиной и Россией, в результате которой на "восточном фронте" погибли тысячи украинских солдат.

"С крайним недоумением восприняли сообщение в Твиттер-аккаунте главы МИД Канады Мелани Жоли от 18 января о том, что "почти 4 500 украинских солдат погибли в войне с Россией на восточном фронте", - говорится в распространенном во вторник заявлении российской дипмиссии. - Подобные формулировки, высказанные от имени члена канадского кабинета, искажают действительность и не способствуют усилиям по стабилизации обстановки и возобновлению урегулирования внутриукраинского конфликта на основе минских соглашений".

В посольстве отметили, что "упомянутые в заявлении министра Жоли погибшие украинские "солдаты" - это участники военной карательной операции Киева в отношении своих граждан на востоке страны". "Российская сторона рассчитывает, что Канада и другие западные партнеры Украины перестанут закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего против собственного народа войну, жертвами которой стали тысячи мирных жителей. Единственный путь к мирному разрешению конфликта - вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", - заключили в дипмиссии.

18 января Жоли, находясь с визитом в Киеве, опубликовала сообщение в Twitter о погибших "на восточном фронте" украинских солдатах.

Теги
УкраинаКанадаРоссияЖоли, Мелани
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