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Песков: задержка с запуском "Северного потока - 2" вредит экономическому развитию Европы

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия дорожит отношениями с Германией и надеется последовательно их развивать
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Задержка с запуском газопровода "Северный поток - 2" плоха и для участников проекта, и для потребителей, и для экономического развития Европы в целом. Такое мнение в беседе с журналистами выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил мер против "Северного потока - 2" в случае агрессии Москвы против Киева. Комментируя эти заявления, представитель Кремля заметил, что России "регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит".

"Коммерческий международный проект "Северный поток - 2" отключить невозможно, потому что его еще не включили. И то, что его не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвовал в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время", - констатировал Песков.

Россия дорожит отношениями с Германией и надеется последовательно их развивать, заявил пресс-секретарь президента.

"Отношениями с Германией мы весьма и весьма дорожим. Они важны для нас. И мы надеемся, что мы будем последовательно их развивать", - отметил он.

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