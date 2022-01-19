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Конкурс на должность мэра Симферополя состоится 11 февраля

Бывший глава администрации города Валентин Демидов подал в отставку в конце декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Депутаты городского совета Симферополя в среду назначили проведение конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя на 11 февраля, сообщается на сайте городской администрации.

"19 января в ходе внеочередной 59-й сессии Симферопольского городского совета депутатским корпусом единогласно принято решение о назначении даты проведения конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя на 11 февраля", - говорится в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов 30 декабря сообщил, что прежний глава администрации Валентин Демидов подал в отставку, признав свои недоработки на посту. 11 января депутаты приняли его отставку и назначили исполняющим обязанности мэра первого заместителя главы администрации Максима Балахонова.

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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