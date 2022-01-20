Захарова назвала преступной халатностью вопросы СМИ Байдену о "нападении РФ на Украину"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступной халатностью вопросы американских журналистов на пресс-конференции президента США Джо Байдена, которые "со всей определенностью говорят о "нападении России на Украину", но не задают вопросы относительно расширения НАТО.

"Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определенностью говорят о "нападении России на Украину" и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности. Как будто не знают ничего о провокациях киевского режима и их поддержке Вашингтоном", - написала она в четверг в своем Telegram-канале.

"Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность", - подытожила дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.