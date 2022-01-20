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Захарова назвала преступной халатностью вопросы СМИ Байдену о "нападении РФ на Украину"

Официальный представитель МИД сочла удивительным факт того, что американские журналисты говорят так, будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступной халатностью вопросы американских журналистов на пресс-конференции президента США Джо Байдена, которые "со всей определенностью говорят о "нападении России на Украину", но не задают вопросы относительно расширения НАТО.

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"Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определенностью говорят о "нападении России на Украину" и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности. Как будто не знают ничего о провокациях киевского режима и их поддержке Вашингтоном", - написала она в четверг в своем Telegram-канале.

"Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность", - подытожила дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
СШАРоссияБайден, ДжоЗахарова, Мария Владимировна
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