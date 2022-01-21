Посол РФ назвал голословными заявления США о российской дезинформации по Украине

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Заявления Госдепартамента США о так называемой российской дезинформации по Украине приводят к дальнейшей деградации отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в четверг, отвечая на вопрос СМИ.

"В течение нескольких часов американцы опубликовали целых три документа, призванные изобличить российские власти и государственные СМИ. Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их мифами российской пропаганды. <...> Такие действия неприемлемы. Они не несут в себе никакой добавленной стоимости для решения проблем глобальной безопасности и приводят к дальнейшей деградации отношений между двумя странами", - заявил дипломат, слова которого приводятся в Facebook российской дипмиссии.

Антонов при этом отметил, что из-за подобных действий американской стороны "складывается впечатление, что в США заранее готовят почву для того, чтобы свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой "российской агрессии" против Украины".