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Захарова прокомментировала слова Блинкена о "невозможности обсуждать Украину без Украины"

Официальный представитель МИД РФ считает, что США запутались в "ценностях"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Американские партнеры запутались в "ценностях" - так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты настаивают на том, что нельзя обсуждать ситуацию по Украине без Украины, претензии НАТО - без участия представителей НАТО, Европу - без представителей Европы.

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"А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно? - написала Захарова в пятницу в Telegram-канале. - Половина времени саммитов G7 посвящена вопросам, которые не входят в ведение "семерки", и никто ее к решению проблем других стран не приглашал. Но ничего - обсуждают".

"Запутались партнеры в "ценностях", - добавила дипломат.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаБлинкен, Энтони
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