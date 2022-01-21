Захарова прокомментировала слова Блинкена о "невозможности обсуждать Украину без Украины"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Американские партнеры запутались в "ценностях" - так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты настаивают на том, что нельзя обсуждать ситуацию по Украине без Украины, претензии НАТО - без участия представителей НАТО, Европу - без представителей Европы.

"А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно? - написала Захарова в пятницу в Telegram-канале. - Половина времени саммитов G7 посвящена вопросам, которые не входят в ведение "семерки", и никто ее к решению проблем других стран не приглашал. Но ничего - обсуждают".

"Запутались партнеры в "ценностях", - добавила дипломат.