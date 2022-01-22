Посол РФ в Канаде заявил, что Москва готова к диалогу с Оттавой по ситуации вокруг Украины

ОТТАВА, 22 января. /ТАСС/. Россия готова к предметному диалогу с Канадой по ситуации вокруг Украины и другим темам, но не видит такого стремления со стороны Оттавы. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов в эфире канадского телеканала CBC .

"Было бы хорошо вести диалог на высоком уровне с правительством Канады по поводу ситуации на Украине и вопросам безопасности в Европе, потому что Канада является важным игроком в НАТО, - сказал он. - К сожалению, и для меня как для дипломата, мы не видим большого числа контактов на высоком уровне между Канадой и Россией".

Ответ на санкции

Степанов также отметил, что Россия не оставит без ответа возможные экономические санкции со стороны стран Запада, если они последуют из-за текущей ситуации на российско-украинской границе.

"Конечно, будут последствия в двусторонних отношениях с теми странами, которые введут санкции [в отношении РФ]", - сказал он. Посол напомнил, что западные санкции "не работают" и не заставят РФ отказаться от проводимой ею политики, но лишь продолжат вредить политическому диалогу и создадут новые проблемы западному бизнесу, ведущему дела в РФ. "Санкции могут "отрезать" Запад от России. Россия найдет пути развития экономического сотрудничества и финансовые рынки на Востоке", - пояснил дипломат.

Развитие сотрудничества между Канадой и Россией было практически полностью приостановлено в 2014 году по инициативе правительства бывшего премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и конфликта на востоке Украины. Правительство нынешнего премьера Джастина Трюдо придерживается этой же политики.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.