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Лавров поблагодарил президента Швейцарии за организацию встречи с Блинкеном в Женеве

Как отметили в МИД РФ, в Женеве состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу на встрече с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом выразил благодарность за помощь в организации российско-американских переговоров в Женеве. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

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"Состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, а также по ряду актуальных международных проблем. Был подчеркнут дружественный, позитивный и содержательный характер российско-швейцарских отношений, - говорится в сообщении. - С российской стороны была высказана признательность швейцарским партнерам за помощь в организации российско-американских переговоров на женевской площадке".

В пятницу в Женеве прошла встреча Лаврова с Госсекретарем США Энтони Блинкеном по гарантиям безопасности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияШвейцарияБлинкен, ЭнтониКассис, Иньяцио
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