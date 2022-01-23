{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры России и США по гарантиям безопасности

Захарова: РФ разъяснила США все оставшиеся у них вопросы по гарантиям безопасности

По словам дипломата, российская сторона ожидает письменных ответов для дальнейшей реакции

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российская сторона на встрече в Женеве дала США разъяснения на все оставшиеся у них вопросы по гарантиям безопасности и продолжает ожидать письменного ответа на свои предложения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

На эту тему
Диалог продолжается. Лавров и Блинкен встретятся снова после ответов США на предложения РФ
Диалог продолжается.

"Мы исходим из фактуры. Есть работа, российская внешнеполитическая служба ею занимается. Со своей стороны все передали, все объяснили дополнительно, так как вопросы еще оставались. Ждем письменных ответов для дальнейшей реакции", - сказала Захарова.

По итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве, которые состоялись 21 декабря, Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности, после чего главы внешнеполитических ведомств двух стран планируют провести еще одну встречу. МИД РФ 17 декабря опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПереговоры России и США по гарантиям безопасности
Захарова: критическая ситуация в США, Британии и Украине обусловила их выпады против РФ
По словам официального представителя МИД, три страны в настоящее время объединяет "колоссальный внутриполитический кризис как доверия к власти, так и в принципе институтов власти"
Читать полностью