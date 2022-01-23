Захарова: РФ разъяснила США все оставшиеся у них вопросы по гарантиям безопасности

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российская сторона на встрече в Женеве дала США разъяснения на все оставшиеся у них вопросы по гарантиям безопасности и продолжает ожидать письменного ответа на свои предложения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале " Россия-1 ".

"Мы исходим из фактуры. Есть работа, российская внешнеполитическая служба ею занимается. Со своей стороны все передали, все объяснили дополнительно, так как вопросы еще оставались. Ждем письменных ответов для дальнейшей реакции", - сказала Захарова.

По итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве, которые состоялись 21 декабря, Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности, после чего главы внешнеполитических ведомств двух стран планируют провести еще одну встречу. МИД РФ 17 декабря опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.