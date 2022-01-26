Главой Волгодонска в Ростовской области назначен замглавы администрации Сергей Макаров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Главой администрации города Волгодонска Ростовской области назначен заместитель главы администрации Сергей Макаров. Об этом в ходе заседания правительства Ростовской области сообщил губернатор Василий Голубев.

Волгодонский городской суд 13 декабря приговорил бывшего главу администрации Виктора Мельникова к двум годам условно за подстрекательство к превышению должностных полномочий при приемке фактически не выполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех городских автодорог.

"Сергей Михайлович Макаров с 26 января назначен на должность главы администрации Волгодонска. У него, по сути, сегодня первый рабочий день, вчера состоялось заседание городской думы", - сказал Голубев.

Он уточнил, что до этого с 2017 по 2022 год Макаров занимал должность заместителя главы администрации Волгодонска по вопросам экономики. Родился 25 апреля 1964 года.

В начале декабря 2021 года бывший глава администрации города Виктор Мельников сообщил о решении подать в отставку по состоянию здоровья, 16 декабря депутаты Волгодонской городской думы приняли отставку чиновника.