МИД РФ: прогресс в сокращении ядерного оружия возможен только на основе компромисса

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Прогресс в вопросе дальнейшего сокращения ядерного оружия возможен только на основе компромисса всех государств. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Что касается дальнейшего сокращения ядерного оружия, то прогресс на этом пути можно обеспечить только на основе консенсусного процесса, придерживаясь линии на выверенные поэтапные сокращения в условиях укрепления международной безопасности и стабильности для всех без исключения государств", - сказал он.

Ермаков указал, что Россия твердо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана. "Мы длительное время последовательно продвигали идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной "пятерки", - подчеркнул дипломат.

"Хотелось бы рассчитывать, что в нынешних непростых условиях международной безопасности одобрение лидерами ядерных держав соответствующего политического заявления будет способствовать снижению уровня напряженности и сдерживанию гонки вооружений, содействовать укреплению доверия и формированию основы будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков", - отметил Ермаков.

3 января лидеры пяти ядерных держав, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, приняли совместное заявление. Они подчеркнули, что считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков. Руководители государств уверены, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана. Они высказались против дальнейшего распространения ядерного оружия и заявили о стремлении работать со всеми странами в целях создания атмосферы безопасности.