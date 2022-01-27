Медведев считает, что судить о деятельности нового канцлера ФРГ пока рано

ГОРКИ, 27 января. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев считает, что оценивать деятельность Олафа Шольца на посту канцлера ФРГ пока рано.

"Что касается нового федерального канцлера, господина Шольца, то я его не знаю, и пока еще просто рано судить о том, что и как он будет делать. Поживем - увидим", - отметил политик в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

Медведев не согласился с репликой о том, что сейчас между руководством двух стран якобы почти нет контактов. "Контакты есть", - подчеркнул он, напомнив в том числе о разговоре Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным.

8 декабря 2021 года социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага, против высказались 303 парламентария.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в пятницу, 28 января.