Медведев: Меркель была для России непростым, но конструктивным партнером

ГОРКИ, 27 января. /ТАСС/. Ангела Меркель на посту канцлера ФРГ была для Москвы непростым, но конструктивным и понятным партнером. Об этом заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев рассказал в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

"Она для нас была, на мой взгляд, - и для меня лично, и для президента [РФ Владимира Путина], уверен, и для других наших коллег, которые с ней общались, - таким непростым, конструктивным, во многом абсолютно понятным партнером", - отметил политик.

Медведев отдельно объяснил каждое из озвученных им определений.

"Что я имею в виду? Конструктивным - потому что с ней всегда можно было искать какие-то компромиссы. Понятным - потому что она слышала аргументы", - рассказал он.

Политик пояснил, что Меркель могла не соглашаться с какими-то аргументами, но "она их слышала и отвечала на них". "Ну и непростым - потому что она очень часто занимала позицию, которая очень сильно отличалась от нашей, особенно после 2014 года", - добавил зампредседателя СБ РФ.

По его оценке, с уходом Меркель с поста канцлера возник определенный дефицит кадров, "вакуум". Она долго была у руля власти в Германии, а роль ФРГ в Евросоюзе переоценить невозможно, считает Медведев. "Это я, кстати, помню даже по беседам с той же самой Ангелой Меркель - она достаточно подробно некоторые вещи рассказывала, и в том числе по рассказам ее уже теперь покойного учителя Гельмута Коля. Эпоха Меркель закончилась", - констатировал политик.

Поэтому понятно, что сейчас все смотрят: кто будет лидировать в Европе, как будет развиваться политика ФРГ, подытожил Медведев.

Международная роль

Как считает Медведев, на посту лидера страны Меркель много и продуктивно трудилась. "Для Германии она была хорошим канцлером. Так что, мне кажется, она сейчас может не то чтобы почивать на лаврах, но отдыхать с чувством выполненного долга", - уверен он.

При этом, по оценке политика, возможная новая должность экс-канцлера зависит от ее собственного желания. Если Меркель себя видит на каком-то международном посту, наверное, она могла бы быть востребована в этом качестве, добавил замглавы российского Совбеза.

"Но <...> откровенно сказать, после такой масштабной работы в такой огромной, мощной экономике, как германская, и в такой стране, я не знаю, нужно ли ей это", - признался Медведев.

Он задался вопросом, можно ли назвать хоть одного бывшего президента США, который бы занял должность международного чиновника. "Я вот что-то ни одного не припомню, - отметил политик. - Почему? Потому что он руководил крупнейшей страной, которая реально является важнейшим геополитическим игроком". "В отношении госпожи Меркель можно то же самое сказать, хотя я не знаю ее истинных намерений", - заключил Медведев.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в пятницу, 28 января.