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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

Эксперт: реакция России на ответы США и НАТО говорит о тенденции к снижению напряженности

Руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-фонда Павел Палажченко отметил, что первым признаком этого стала договоренность о непубличности предстоящих обсуждений

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Передача письменных ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности и последующая реакция российской стороны свидетельствуют о тенденции к снижению напряженности между Россией и Западом, достижение взаимопонимания по политическим договоренностям и военно-техническим вопросам могло бы стать началом выхода из нынешнего кризиса. Такое мнение ТАСС в пятницу выразил переводчик президента СССР Михаила Горбачева, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-фонда Павел Палажченко.

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"Я могу сказать, что общее впечатление от последних двух дней, которые включают передачу ответов США и НАТО, а также первоначальную реакцию на Западе и у нас, - это некоторая тенденция к снижению напряженности", - сказал Палажченко.

По его словам, первым признаком этого стала договоренность о непубличности предстоящих обсуждений. "Такова была идея госсекретаря США Энтони Блинкена, которую глава МИД РФ Сергей Лавров поддержал, это важно. Я понимаю, что есть принципиальные позиции, которые, видимо, время от времени будут подтверждаться. Переговоры, как правило, сопровождаются некоторым выходом на поверхность отдельных их фрагментов, но в целом конфиденциальность дипломатии, как правило, является одним из условий успеха и достижения компромиссных договоренностей", - отметил переводчик Горбачева.

Он подчеркнул, что вторым признаком возможного снижения напряженности стало опубликованное интервью зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. "Я думаю, что оно неслучайно. Уверен, что он обсуждал это с президентом, и тот факт, что он сказал о невозможности развертывания российских баз и вооружений в странах Латинской Америки, важен. Позиция России в целом была изложена и пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, который сказал, что такие решения должны приниматься с учетом суверенитета тех стран, о которых идет речь. Но Медведев, на мой взгляд, более развернуто изложил эту позицию, и этот сигнал, как мне представляется, будет воспринят", - считает Палажченко.

Он выразил мнение, что после получения письменных ответов Россия не станет сразу принимать какие-либо меры военно-технического характера, при этом для РФ и Запада открывается пространство для обсуждений.

"Есть некоторые аспекты, которые дают возможности договориться по военно-технической стороне. Это неразвертывание ударных систем, угрожающих территории друг друга, а конкретно речь идет о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который можно либо возродить, либо в какой-то иной форме адаптировать к современным реалиям. Это вопрос ограничения военной деятельности, это вопросы, касающиеся военных учений. Здесь очень много пока белых пятен, но переговоры могут позволить эти проблемы постепенно снимать", - подчеркнул он.

Палажченко считает, что политические договоренности "нередко оказываются более прочными и длительными, чем юридически обязывающие соглашения", и для России важна "политическая перспектива, политическая рамка будущих договоренностей".

"В такую политическую рамку можно было бы включить подтверждение формулировки Горбачева и Рейгана о недопустимости ядерной войны, которая уже повторена в заявлении Путина и Байдена и совсем недавно пятеркой постоянных членов Совета Безопасности ООН. Можно было бы включить еще один очень важный тезис совместного заявления Горбачева и Рейгана от ноября 1985 года: о необходимости предотвращения любой войны между нашими странами - ядерной или обычной. Мне кажется, что если достичь взаимопонимания о том, чтобы поставить договоренности по военно-техническим вопросам в такую политическую рамку, то это могло бы быть началом движения к выходу из нынешнего кризиса", - заключил он.

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