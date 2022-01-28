Медведев: беспорядки в Казахстане были попыткой реализовать сценарий "цветной революции"

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Беспорядки в Казахстане в начале января 2022 года были попыткой внешних сил провести в жизнь стандартный сценарий "цветной революции" по аналогии с Украиной. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

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"Очевидно то, что на территории Казахстана была попытка провести в жизнь такой стандартный сценарий "цветной революции", который использовался и в других странах, в том числе на Украине. И вот это, конечно, не может не настораживать. Совершенно очевидно, что это единое лекало, калька, и что все это было подготовлено в том числе и внешними игроками, которые потирая руки смотрели и ожидали, что власть к ним свалится", - сказал Медведев.

По его словам, у этих событий есть внешние причины. "Это именно желание раскачать ситуацию и провести таким бандитско-террористическим способом передел власти в стране, и этим воспользовались внешние игроки, которые постарались в этот процесс вмешаться", - добавил он.

Но есть и внутренняя причина нестабильности, указал замглавы СБ РФ, "потому что в Казахстане, несмотря на то, что это развитая и современная страна, проблем тоже хватает". Медведев пояснил, что "речь идет о разрыве в доходах: часть населения очень бедная, но есть олигархические группировки, которые вызывают в этом смысле раздражение".

По словам Медведева, события, которые произошли в Казахстане, стали одновременно "и неожиданными, и, в известной степени, ожидаемыми, с учетом желания раскачать ситуацию на территории бывшего Советского Союза". Он согласился с оценкой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, что "это, по сути, была попытка террористического захвата власти".

Операция ОДКБ

Медведев особо отметил, что в Казахстане впервые были успешно применены силы миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он напомнил о событиях в Киргизии 2010 года, когда, "к сожалению, может быть, для Киргизии самой, не удалось достичь согласия среди членов ОДКБ для того, чтобы помочь им в этой ситуации, и это привело к тому, что там происходили бесконечные смены власти и проблемы экономические".

"В данном случае позиция стран ОДКБ была единой. После обращения президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева к странам ОДКБ соответствующий контингент был введен. Свою миссию он с успехом исполнил и вернулся. Всем были продемонстрированы возможности, которые существуют в рамках ОДКБ. Это тоже позволило, как мне представляется, навести порядок в стране", - заявил замглавы СБ РФ.

Полный текст интервью будет в пятницу опубликован на сайте ТАСС.