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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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В МИД заявили, что Россия обеспокоена конфликтом на киргизско-таджикской границе

В сообщении российского дипведомства говорится, что РФ приветствует договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении огня и отводе вооруженных сил от границы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Москва обеспокоена информацией о произошедшем 27 января вооруженном инциденте на границе Таджикистана и Киргизии, говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства.

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"Обеспокоены информацией об имевшем место вечером 27 января вооруженном инциденте на киргизско-таджикской границе. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что приветствуют достигнутые в итоге договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении огня и отводе вооруженных сил на границе.

"Поддерживаем обращение генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася к Киргизии и Таджикистану с призывом решать возникшие противоречия исключительно мирным дипломатическим путем", - добавили в дипведомстве.

В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00:00 мск 28 января.

Теги
КиргизияТаджикистанРоссияОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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