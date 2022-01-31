МИД РФ: Запад цинично использует заморозку активов для навязывания талибам своих условий

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Запад будет и дальше цинично использовать вопрос заморозки афганских национальных активов в качестве рычага для навязывания талибам (движение "Талибан" запрещено в РФ) своих условий и установок. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Наши доводы о том, что заморозка афганских национальных активов является одним из наиболее весомых факторов ухудшающейся гуманитарной и социально-экономической обстановки в Афганистане, как и то, что от этого страдает, в первую очередь, простое население страны, не находит у них откликов. У нас сложилось впечатление, что западники будут и дальше цинично использовать этот рычаг для навязывания талибам своих условий и установок", - сказал Кабулов.

Однако, по словам спецпредставителя президента России, "как показала состоявшаяся на днях встреча в Осло, этот метод не будет иметь успех".

Ранее Кабулов указывал, что национальная валюта Афганистана - афгани - ежедневно обесценивается из-за заморозки США финансовых активов страны.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной прошлого года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.