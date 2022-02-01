Полянский заявил, что заседание СБ ООН по Украине стало примером "мегафонной дипломатии"

"Как мы и ожидали, это был не более чем пиар-трюк, классический пример "мегафонной дипломатии". Ни одного факта, лишь обвинения и беспочвенные утверждения. Дипломатия США в своем худшем проявлении", - констатировал зампостпреда РФ при всемирной организации выразив признательность Китаю, проголосовавшему против проведения заседания, а также воздержавшимся от голосования Габону, Кении и Индии.

В то же время Полянский подверг критике высказывание постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая ранее в "Твиттере" утверждала, что на границе с Украиной размещены более 100 тыс. российских военных. "Мы уже задавали вам вопрос, откуда берутся эти цифры? И как российские солдаты, размещенные на базах на нашей территории создают кому-либо угрозу? Что насчет 175 тыс. американских военных, размещенных на данный момент за рубежом, не представляют ли они настоящую угрозу?" - отметил зампостпреда РФ, охарактеризовав это как пример "двойных стандартов" с американской стороны.

В понедельник прошло заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, инициированное США. Россия и Китай выступили против его проведения, указав, что обсуждение беспочвенных обвинений ведет только к росту напряженности. Каких-либо официальных результатов - принятия документов и решений - заседание не принесло. США, Украина и их сторонники в Совбезе вновь выступили с обвинениями в адрес России, РФ их опровергла.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.