Россия ждет быстрой реакции стран, которым передано послание о неделимости безопасности

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия ожидает оперативной реакции на послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, которое было направлено 28 января главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. Об этом говорится в тексте послания, опубликованного на сайте МИД РФ во вторник.

"Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени, ведь речь идет о прояснении понимания, на основе которого ваш президент (премьер) подписал соответствующие обязательства, - говорится в послании. - Также исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока".

"Так дело не пойдет"

Лавров указал в послании, что Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ. Он напомнил, что в целях предотвращения дальнейшей эскалации российская сторона 15 декабря 2021 года представила проекты двух взаимосвязанных международно-правовых документов - Договора между Россией и США о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. "Поступившие 26 января 2022 года ответы США и НАТО на наши предложения свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности. Считаем необходимым незамедлительно прояснить этот определяющий с точки зрения перспектив диалога вопрос", - указал глава МИД РФ.

Министр напомнил, что в Хартии европейской безопасности, подписанной на саммите ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года, сформулированы основные права и обязательства государств - участников организации в отношении неделимости безопасности. "Подчеркнуто право каждого государства-участника на свободный выбор или изменение способа обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры, по мере их эволюции, равно как и на нейтралитет. В том же параграфе хартии это прямо обусловлено обязательством каждого государства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Там же сказано, что ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо его часть как сферу своего влияния", - добавил он. Кроме того, глава МИД РФ обратил внимание на то, что на саммите ОБСЕ в Астане в декабре 2010 года лидерами была одобрена декларация, подтвердившая этот целостный пакет взаимосвязанных обязательств.

Однако, указал Лавров, западные страны продолжают выдергивать из него только нужные им позиции, а именно - право государств на свободный выбор союзов для обеспечения исключительно своей безопасности. "Стыдливо опускается "по мере их эволюции", поскольку это положение также являлось составной частью понимания "неделимости безопасности", а именно - обязательного ухода военных союзов от изначальной функции сдерживания и их интеграции в общеевропейскую архитектуру на коллективных, а не узкогрупповых началах. Принцип неделимости безопасности избирательно трактуется для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО", - отметил он.

"Показательно, что в комментариях о готовности развивать диалог об архитектуре безопасности в Европе представители Запада старательно избегают упоминания Хартии европейской безопасности и Астанинской декларации. Ссылаются лишь на более ранние документы ОБСЕ, особенно часто - на Парижскую хартию для новой Европы 1990 года, в которой не содержится ставшего "неудобным" обязательства не укреплять безопасность своих государств за счет других", - добавил глава МИД РФ.

В послании он также указал, что в западных столицах пытаются не замечать один из ключевых документов ОБСЕ - Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности 1994 года, где прямо говорится о том, что при выборе способов обеспечения безопасности, включая членство в союзах, государства будут "учитывать законные интересы безопасности других государств".

"Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого. И, как предусмотрено в Стамбульской Хартии, каждое государство - участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического "эксклюзивного" клуба", - подчеркнул глава МИД РФ.

За честное прояснение позиции

Лавров не стал комментировать другие установки и действия НАТО, "характеризующиеся стремлением этого "оборонительного" блока к военному превосходству и применением силы в обход прерогатив Совета Безопасности ООН". "Скажу лишь, что подобные действия идут вразрез с фундаментальными общеевропейскими обязательствами, включая содержащиеся в упомянутых документах обязательства поддерживать военные потенциалы, "соизмеримые с законными индивидуальными или коллективными потребностями в области безопасности, с учетом обязательств по международному праву, а также законных интересов безопасности других государств", - добавил он.

Глава МИД РФ отметил, что, рассуждая о нынешней ситуации в Европе, коллеги из США, НАТО и Евросоюза постоянно взывают к "деэскалации" и призывают Россию "выбрать путь дипломатии". "Хотим напомнить: мы уже не одно десятилетие шли этим путем, - подчеркивается в послании. - Важнейшие вехи - документы саммитов в Стамбуле и Астане - есть прямой результат именно дипломатии".

По его словам, тот факт, что сейчас Запад откровенно пытается в одностороннем порядке ревизовать в свою пользу эти дипломатические достижения лидеров всех стран ОБСЕ, вызывает глубокую тревогу. "Ситуация требует честного прояснения позиции", - подчеркнул Лавров.

О степени договороспособности

В послании подчеркивается, что Россия рассчитывает получить четкий ответ на вопрос о том, как партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности. "Мы хотим получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности. Как конкретно ваше правительство намерено выполнять это обязательство на практике в современных условиях? Если вы отказываетесь от данного обязательства, просим четко сообщить об этом", - говорится в послании главы МИД РФ.

"Без внесения полной ясности в этот ключевой вопрос, касающийся взаимосвязи прав и обязанностей, одобренных на высшем уровне, невозможно обеспечить баланс интересов, закрепленный в документах саммитов в Стамбуле и Астане, - указано в документе. - Ваш ответ поможет лучше понять степень договороспособности наших партнеров, а также возможность совместного продвижения в деле снижения напряженности и укрепления общеевропейской безопасности".