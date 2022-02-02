Косачев сравнил переговоры Зеленского с Джонсоном и переговоры Путина и Орбана

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Миротворческая миссия прошедших накануне переговоров президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном провалилась, поскольку стороны пытались "решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским". Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сравнивая встречу политиков с прошедшими в этот же день переговорами президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"И Орбан, и Джонсон именуют себя миротворцами. В первом случае миссия явно удалась, поскольку в Москве собрались два лидера, отстаивающих национальные интересы своих стран не в противовес, а в увязке с интересами общеевропейскими <...> Во втором - провалилась, поскольку в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским", - написал парламентарий в среду на своей странице в Facebook.

Косачев напомнил, что речь на встрече Путина и Орбана шла об энергетической безопасности, поставках российского газа в Европу, сотрудничестве по вакцинам и развитии трансъевропейской транспортной инфраструктуры. На переговорах Зеленского и Джонсона, отметил политик, затрагивались темы поставок оружия и размещения дополнительного военного контингента, а также шла речь о "новых "разрушительных" санкциях, о невозможности выполнить минские соглашения в условиях "внешней агрессии" и о сдерживании России в контексте неминуемой войны".

Переговоры Путина и Орбана прошли во вторник в очном формате в Москве. Как отметил президент РФ по итогам встречи, она прошла в позитивной атмосфере. "Наши переговоры с премьер-министром прошли в традиционной для российско-венгерских отношений конструктивной и деловой атмосфере. Надо сказать, что мы обсудили практически все вопросы, которые хотели", - сказал российский лидер.

По итогам прошедшей в Киеве встречи с Джонсоном Зеленский сообщил, что стороны обсудили "противодействие России". "Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию России", - заявил он во вторник на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.