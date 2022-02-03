Путин сообщил, что обсудит с главой КНР ключевые двусторонние и международные темы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах в Пекине 4 февраля всесторонне обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ключевые двусторонние и международные темы, особое значение будет уделено развитию деловых связей. Об этом говорится в статье российского лидера для агентства Синьхуа, опубликованной на русском языке на сайте Кремля в четверг.

"В ходе предстоящего визита мы с председателем КНР Си Цзиньпином всесторонне рассмотрим ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. Символично, что наша встреча состоится во время Праздника весны - Нового года по лунному календарю. Ведь, как гласит китайская мудрость, "планы на весь год должны строиться весной", - отметил президент РФ.

По его словам, "особое значение" лидеры планируют уделить вопросам развития деловых связей. "Для этого есть все возможности, ведь в активе наших стран - серьезные финансовые, производственные, технологические, кадровые ресурсы, позволяющие успешно решать задачи долгосрочного развития", - написал Путин. Он подчеркнул, что, работая сообща, можно "добиваться стабильного экономического роста и повышения благосостояния граждан, укреплять конкурентоспособность, совместно защищаться от современных рисков и вызовов".